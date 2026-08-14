مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

دانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس.

وأضافت في بيان "لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع".