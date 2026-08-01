مصر تحذر من أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول حادث ميناء دمياط

حذرت مصر اليوم السبت من أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط مؤخراً.

وقالت مصر ، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية اليوم ، إنه "في إطار متابعتها لما يتم نشره من بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث استهداف السفينتين ، تشير إلى قيام بعض تلك الوسائل بنشر أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول الحادث".

وأكدت مصر ، في هذا الإطار، أن التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة.

وأهابت بكافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بمصر وخارجها بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار، وأهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين.