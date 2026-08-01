مصر.. وفاة 4 أشخاص في انهيار عقار بالغربية

أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت مقتل أربعة أشخاص إثر انهيار عقار بمدينة زفتى في محافظة الغربية بوسط الدلتا شمال العاصمة القاهرة.

وقالت محافظة الغربية ، في بيان صحفي اليوم ، إن المحافظ علاء عبد المعطي انتقل إلى موقع حادث انهيار العقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيا والاطمئنان على سير أعمال الإنقاذ والتأمين، والوقوف على مستجدات الموقف لحظة بلحظة، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة، والتعامل الفوري مع آثار الحادث.

كما وجّه المحافظ بتكليف الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة زفتى بسرعة إجراء المعاينة الفنية للعقار المنهار، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، وبيان مدى تأثرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ سلامة المواطنين، مع إعداد تقرير فني شامل للوقوف على أسباب الانهيار.

وأكد المحافظ أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال جارية، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة حتى الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات، واتخاذ ما يلزم وفقًا لنتائج المعاينات.