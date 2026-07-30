مصر تؤكد تأمين بدائل لتغطية احتياجات الطاقة بعد هجوم على ناقلة غاز

قال ‌رئيس ​الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن مصر وفرت بدائل لتغطية احتياجاتها من الطاقة بعد أن تسبب هجوم ⁠بطائرة مسيّرة أمس الأربعاء في إلحاق أضرار بسفينة غاز في ميناء دمياط.

وقال وزير ‌البترول كريم بدوي إن مصر تمتلك أربع وحدات عائمة ‌لتخزين وتغويز الغاز، بالإضافة إلى سفينة ‌خامسة راسية في ميناء ‌العقبة الأردني تتشاركها ‌البلدان.

وقال وزير الكهرباء محمود عصمت إن ​الطلب على ‌الكهرباء ​في مصر بلغ ذروته ⁠عند 37 إلى 39 جيجاواط خلال الخمسة عشر يوما ​الماضية، ⁠مضيفا أن ⁠الحكومة لديها مخزون كاف من بدائل الوقود المختلفة، ⁠بما في ذلك أكثر من 425 ألف طن من زيت الوقود في محطات توليد الطاقة وحدها، فضلا عن كميات ‌أخرى في مخازن استراتيجية. وأضاف أنه لم ​تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وأن السلطات تواصل تحقيقاتها.