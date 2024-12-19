السيسي: ما حدث منذ أكتوبر 2023 تعدى الحدود والقواعد الدولية

ندد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بازدواجية المعايير التي يعيشها العالم اليوم، وبتهميش قواعد القانون الدولي.

وقال السيسي، خلال الجلسة الثانية لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي ترأسها بالقاهرة، اليوم، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من عام، وامتدت إلى لبنان، كما أن سوريا شهدت انتهاكاً صارخاً لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضى السورية مؤخراً وشن اعتداءات على أراضيها وإعلانها من طرف واحد، عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر بأشد العبارات تلك الممارسات، مؤكداً دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح الرئيس السيسي، أن ما حدث منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية، حيث تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين "45 ألف شهيد"، غالبيتهم من السيدات والأطفال وأصيب أكثر من 107 آلاف، معظمهم أيضاً من السيدات والأطفال وبلغت أعداد النازحين 1.9 مليون شخص، كما تم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية في غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاماً كارثية تتراوح ما بين 80% إلى 100%.

وأضاف السيسي، أن مصر تعيد التأكيد على محورية دور وكالة "الأونروا" لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حق العودة للشعب الفلسطيني، لن يسقط بالتقادم.

وطالب السيسي بضرورة "التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار فى غزة.. ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنساني بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب".

ورحب السيسي بالإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان حيز التنفيذ، وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار فى لبنان، مشيراً إلى أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي، لقرار مجلس الأمن رقم 1701.



