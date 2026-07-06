مصر وفرنسا توقعان إعلان النوايا للتعاون في مجال الهجرة

شهد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد عبد العاطي، في كلمة خلال مراسم التوقيع، أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل 2025 خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وأشار الوزير عبد العاطي، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية، إلى أن إعلان النوايا يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين من خلال تبني مقاربة شاملة ومتوازنة لقضية الهجرة، لا تقتصر على إدارة الحدود أو إعادة المهاجرين غير النظاميين، بل تمتد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع إلى الهجرة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما ثمن التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب المهني وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في الحد من دوافع الهجرة غير الشرعية وتعزز مسارات التنمية المستدامة، مستعرضاً الأعباء التي تتحملها مصر في ظل استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما يفرض ضغوطاً على الموارد الوطنية والخدمات العامة، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن الدولي وتقاسم الأعباء بصورة عادلة.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والتي أسفرت عن منع انطلاق أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا خلال السنوات الماضية، بما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي.