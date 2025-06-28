مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونغو ورواندا





رحبت مصر بتوقيع الكونغو الديموقراطية ورواندا على اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكيةً في واشنطن أمس الجمعة ، لتسوية الأزمة في شرق الكونغو الديموقراطية.

وأشادت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم السبت، "بما يمثله هذا الاتفاق من خطوة هامة على طريق إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى".

وأضافت "وإذ تؤكد مصر أن تحقيق السلم والأمن في أفريقيا يتطلب إرادة سياسية صادقة، فإنها تدعو إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ومتابعة مخرجاته بما يضمن استدامة السلام والاستقرار في المنطقة".

وجددت مصر دعمها الثابت لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات في القارة الأفريقية من خلال الحلول السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعربت مصر عن استعدادها للمساهمة في أي جهد أفريقي أو دولي يُسهم في تنفيذ اتفاق السلام المشار إليه، وبما يضمن استدامته وتحقيق الأهداف المنشودة منه، تأكيدًا على حرصها الراسخ على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.