قتلى وجرحى في انهيار مبنى بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم "الثلاثاء" وفاة ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث انهيار منبى بالقاهرة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ،انها تتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث انهيار مبنى بحي الوايلي في محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة ثمانية مواطنين من سكان العقار، وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مازالت متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين، وجاري المتابعة ، مؤكدا متابعة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتداعيات الحادث، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين.







