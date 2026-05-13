السيسي يؤكد دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، دعم بلاده الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي، أمس، مع أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش قمة «أفريقيا - فرنسا» المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.

وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن اللقاء تناول التطورات الإقليمية الراهنة، في مقدمتها الأزمة الإيرانية، حيث عكس النقاش توافقاً في الرؤى بين الجانبين بشأن خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعياتها السلبية على المنطقة والعالم، مع تأكيد أولوية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

واستعرض الرئيس المصري في هذا السياق مساعي بلاده لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، مؤكداً الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية، سواء في السودان أو قطاع غزة.

ومن جانبه، أشار غوتيريش إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عمل وكالات الأمم المتحدة، خاصة الضغوط التمويلية، منوهاً بالدور البارز الذي قامت به مصر في تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاعات والأزمات، لا سيما في السودان وقطاع غزة.