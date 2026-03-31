مصر توقف السهر التجاري.. القصة الكاملة للإغلاق الليلي

مع بداية مساء كل يوم، كانت الشوارع والمحال التجارية في مصر تعج بالحياة حتى ساعات متأخرة. لكن الآن، حسمت الحكومة المصرية الأمور، الساعة 9 مساءً تصبح رسمياً نهاية اليوم التجاري. القرار الجديد يفرض غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات، ليضع حدًا لنمط الحياة الليلية ويعيد ترتيب ساعات العمل، مع استثناءات محددة للخدمات الأساسية والسياحة.

وكانت الحكومة المصرية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدرت قراًا يقضي بإغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر مبدئياً، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد.

لماذا القرار؟

يجئ هذا القرار في سياق ضغوط كبيرة على منظومة الكهرباء والطاقة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تأثيرات التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة العالمية. من هنا، حاولت الدولة تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة المسائية، وذلك عبر تقليل فترة تشغيل المحال والمراكز التجارية.

ماذا يعني “الساعة 9 مساءً” عمليًا؟

بالنسبة لما يشمله القرار الساعة 9 مساءً تعتبر نهاية اليوم التجاري بالكامل للمحال (المتاجر، المولات، المطاعم، الكافيهات، البازارات، والأنشطة ذات الطابع التجاري الجماهيري).

المحل يجب أن يغلق أبوابه تمامًا أمام الجمهور، ويتوقف عن تقديم خدمات البيع أو استقبال الزبائن بعد هذا الموعد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، قوله إن قاعات الأفراح تعد ضمن الأنشطة التي ينطبق عليها قرار الغلق في الـ 9 مساء.

ويعد استمرار النشاط بعد الساعة 9 مساءً مخالفة قانونية قد يتعرض صاحب النشاط على إثرها لغرامات أو عقوبات إدارية من الجهات التنفيذية.

بمعنى آخر، الساعة 9 مساءً أصبحت عمليًا نهاية اليوم التجاري لكثير من الأنشطة التي كانت معتادة على العمل حتى ساعة متأخرة من الليل، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

تفاصيل مواعيد العمل والاستثناءات

القرار لم يطبق بصورة واحدة على الجميع دون استثناءات، بل اشتمل على تنظيم دقيق:

الأيام العادية (من الأحد إلى الأربعاء): الإغلاق عند 9 مساءً.

الخميس والجمعة والإجازات الرسمية: تم تمديدها إلى الساعة 10 مساءً فقط.

الأنشطة الأساسية المسموح لها بالعمل بعد هذا الموعد أو بشكل مستمر:

الصيدليات والمستشفيات.

محلات السوبرماركت والبقالة والمخابز.

محطات الوقود، خدمات المياه والغاز الأساسية.

بعض الأسواق الزراعية والفواكه والخضار.

كما تم استثناء الفنادق والمطاعم السياحية في المناطق السياحية مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم من هذا التوقيت، حتى لا يتأثر النشاط السياحي الحيوي الذي يجلب العملة الصعبة للدخل القومي.

تطبيق القرار على الأرض

بدأ كل المحافظات تنفيذ القرار مباشرةً من مساء 28 مارس، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام، حيث تم رصد الالتزام الكبير من أصحاب الأنشطة في أول أيام التطبيق، رغم وجود بعض الاستياء لدى أصحاب بعض المحلات بسبب التوقيت المبكر.

تقييم التأثير المبكر

بحسب بيانات ومسؤولين حكوميين، ساهم تطبيق الغلق المبكر في تراجع استهلاك الكهرباء بنحو 10% خلال الأيام الأولى من تطبيق القرار، ما يشير إلى نجاح نسبي في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

ردود فعل واحتياجات المواطنين

ردود فعل الشارع المصري كانت متفاوتة، حيث أعرب البعض عن الاستياء من التغييرات المفاجئة في نمط الحياة، خاصة لمن يعتمدون على النشاط الليلي، بينما رأى خبراء ومواطنون آخرون أن القرار قد يفتح الباب لإعادة التفكير في ساعات العمل اليومية وأنماط النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

هل القرار دائم أم مؤقت؟

القرار مؤقت في طابعه، ومدته الأولية شهر واحد، وبعدها ستكون هناك مراجعة حكومية لتقييم النتائج وتأثيره على الاستهلاك والطاقة والاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن تمديده أو تعديله.