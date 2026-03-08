السيسي يؤكد التضامن مع الدول العربية ويحذر من تداعيات التصعيد

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد السيسي على أهمية احتواء التصعيد الراهن، الذي تشهده المنطقة، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، حفاظاً على مقدراتها ومستقبلها، كما أكد الرئيس المصري دعم مصر لسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لأي اعتداءات تتعرض لها هذه الدول.

وحذر السيسي من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الاتصالات المكثفة، التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف لاحتواء التوتر والتصعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس القبرصي ثمن التحركات المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التشاور الوثيق مع مصر وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر.

وفي هذا السياق شدد الرئيسان على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية منه، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، فضلاً عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء تولي قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حالياً.

وتم التطرق إلى جوانب التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ويعزز الشراكة القائمة بينهما.