مصر ترد على اختراق هكر وتسريب بيانات ومعلومات حساسة

نفت الحكومة المصرية ما راج مؤخراً حول تسريب معلومات وبيانات العاملين في الشركة المصرية للطيران.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر بيان في "فيسبوك"، حقيقة ما تم تداوله بشأن تسريب بيانات العاملين بشركة مصر للطيران، على خلفية الادعاء بحدوث اختراق سيبراني لأنظمة الموارد البشرية بالشركة.

وقال المركز الإعلامي إنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي أفادت بأنه لم يتم رصد أي اختراق أو تسريب للبيانات، كما لم تظهر أي علامة من علامات الاختراق السيبراني على الأنظمة الخاصة بالعاملين، لافتةً إلى أن جميع البيانات يتم تأمينها بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في الأمن الرقمي السيبراني.

وأوضحت الوزارة أن بيانات الموارد البشرية والعاملين بشركة مصر للطيران، يتم تخزينها على الحواسب الرئيسية في مركز البيانات الرئيسي بمصر للطيران، وتخضع هذه البيانات لإجراءات وأنظمة تأمين صارمة، مطبقة وفق أعلى معايير الحماية المعتمدة داخل الشركة، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها.