من هو ضياء رشوان وزير الإعلام في التشكيل الوزاري الجديد بمصر؟

جاء اختيار الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الكبير ضياء رشوان وزير للإعلام في مصر ضمن قائمة التشكيل الوزاري الجديد للحكومة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد مسيرة مهنية وسياسية ممتدة تتنوع بين العمل الأكاديمي والصحفي لمدة 45 عاماً.

وُلد ضياء رشوان بالمحاميد، مركز أرمنت محافظة قنا في الأول من يناير عام 1960، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية عام 1981.

حصل على درجة الماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985 وعضو بنقابة الصحفيين منذ عام 1983.

وبدأ رشوان مسيرته المهنية مبكرًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 1981، حيث تدرج في مناصبه من باحث مساعد إلى باحث ثم خبير، وصولًا إلى رئاسة وحدة النظم السياسية وبرنامج دراسة الحركات الإسلامية، ثم شغل منصب نائب مدير المركز بين عامي 2009 و2011، قبل أن يتولى إدارة المركز خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى أكتوبر 2017.

شغل رشوان منصب نائب رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية بدبي بين عامي 2013 و2016، ثم رئيس مجلس إدارتها من 2016 إلى 2021، قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، كما يحمل صفة الرئيس الفخري للاتحاد العام للصحفيين العرب.

وتولى ضياء رشوان رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في يونيو 2017، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن، حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، كما شغل منصب نقيب الصحفيين لعدة دورات من مارس 2013 إلى مارس 2015، ثم من مارس 2019 إلى مارس 2021، ومن مارس 2021 إلى مارس 2023.

وشارك في لجنة الخمسين لإعداد دستور مصر عام 2014 ممثلًا عن نقابة الصحفيين، كما شغل عضوية المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة الوطنية للصحافة، ويعمل مستشارًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ عام 2017.

وفي يونيو 2022، جرى اختيار ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني في مصر، في خطوة عكست الثقة في خبرته السياسية وقدرته على إدارة الحوار بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تعزيز التوافق الوطني.

شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها، وألّف وشارك في تأليف أكثر من 25 كتابًا وعشرات الدراسات العلمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بجانب مئات المقالات المنشورة في صحف مصرية وعربية ودولية.