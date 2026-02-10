تعاون مصري فرنسي لإنشاء مجمع صناعي ضخم لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية

أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم الثلاثاء التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مهمات مزلقانات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية).

وأشارت الوزارة أيضا إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة مترو - ترام LRT - مونوريل - قطار سريع.

جاء ذلك في لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، ورئيس قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بفرنسا، ماجالي سيزانا، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها ، وفق البيان .

وبحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات النقل المشتركة مثل توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون في مجال التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في إعداد عناصر فنية مدربة وفق أحدث النظم العالمية و جيل من المتخصصين المؤهلين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات النقل الحديثة، لاسيما أنظمة المترو والقطار الكهربائي الخفيف والسكك الحديدية

وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث أكد وزير الصناعة والنقل المصري أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي .

كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين كما تم التأكيد على انتاج الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم للخط السادس للمترو ( الخصوص / المعادي ) في مصنع اليستوم ببرج العرب.

وأشارت ماجالي سيزانا إلى أن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين صناعة السكك الحديدية وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.