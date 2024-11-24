اكتشاف صرح بطلمي في صعيد مصر

كشفت بعثة أثرية مصرية-ألمانية مشتركة، من المجلس الأعلى للآثار المصرية، وجامعة توبنغن الألمانية، عن صرح كامل لمعبد بطلمي، وذلك أثناء عملها بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.



وقال محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إن «هذا الكشف، يعد النواة الأولى لإزاحة الستار عن باقي عناصر المعبد الجديد بالموقع»، لافتاً إلى أن «واجهة الصرح التي تم الكشف عنها بالكامل، يصل اتساعها إلى 51 متراً، مقسمة إلى برجين، يفرق بينهما بوابة المدخل».

وقال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، ورئيس البعثة من الجانب المصري محمد عبد البديع، إنه: أثناء أعمال تنظيف البوابة الرئيسة التي تتوسط الصرح، تم الكشف عن النصوص الهيروغليفية التي تزين الواجهة الخارجية والجدران الداخلية.

