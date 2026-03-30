وزارة الداخلية البحرينية: القبض على 3 أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لـ "حزب الله"





أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لمنظمة "حزب الله" اللبناني الإرهابي، قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

والمقبوض عليهم هم :

1. أحمد أحمد حسين مدن (24 عاما)

2. حسن عبدالأمير عاشور (22 عاما)

3. منتظر عبدالمحسن علي مدن (29 عاما)

ودلت إفادات المقبوض عليهم، أنهم تلقوا، خلال سفرهم إلى لبنان ، تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي، كما قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، الذي تتعرض له مملكة البحرين وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي، تمهيدًا لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البحرين.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.