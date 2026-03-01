القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: إسقاط 45 صاروخاً و9 طائرات مسيرة إيرانية معادية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصديها بفاعلية للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة، حيث نجحت منظومات الدفاع الجوي في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً، و9 طائرات مسيرة من ضمنها طائرات مسيرة من نوع شاهد 136.

وطمأنت القيادة العامة الجميع أن منظوماتها الدفاعية على أهبة الاستعداد وأتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تمس سلامة الوطن.

وأضحت القيادة العامة أن الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات لضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أن يقظة وجاهزية رجالها قادرة على صد ودحر أي عدوان يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم، مع التأكيد على أهمية عدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد تماماً عن مواقع الهجمات.