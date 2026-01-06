إسرائيل تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة بالشمال

ذكرت ‌المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء أن إسرائيل أبلغت عن تفشي سلالة إتش5إن1 شديدة العدوى من ⁠إنفلونزا الطيور في مزرعة بالشمال.

ووفقا لما نقلته المنظمة التي تتخذ ⁠من باريس مقرا عن تقرير صادر عن السلطات الإسرائيلية فقد جرى رصد ​هذا التفشي، وهو ​الأول من نوعه ​في إسرائيل منذ عام، في ‌مجموعة من ‌ألفي ⁠بطة مما أدى إلى نفوق 90 ​​طائرا. وتم إعدام الطيور المتبقية كإجراء ​احترازي.

ويثير ​تفشي إنفلونزا الطيور مخاوف بين الحكومات وفي قطاع الدواجن ‍بعد أن قضى المرض على أعداد كبيرة من الطيور في جميع أنحاء العالم في السنوات ‍الماضية، مما أدى إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة احتمالات انتقال العدوى إلى البشر.