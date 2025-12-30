فرض حظر التجوال في مدينة اللاذقية بالساحل السوري





أعلنت السلطات السورية فرض حظر التجوال في مدينة اللاذقية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء وحتى السادسة صباح يوم الأربعاء.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في بيان صحفي اليوم، أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء.

ودعت القيادة المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

وكان شخص قتل وأصيب 13 آخرون بجروح إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، جراء أعمال شغب شهدتها أحياء من مدينة اللاذقية مساء أمس الاثنين، في حين خيّم هدوء تام على الأحياء صباح اليوم.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو قوله إن قوات الأمن تنتشر بشكل مكثف، كما وصلت تعزيزات للجيش من ثكناته القريبة، بهدف منع أي تجاوزات جديدة وفرض الأمن والاستقرار.