القوات الإسرائيلية تنفذ تهجير قسري بشمال الضفة الغربية

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها على بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات المواطنين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال استجوبت عددا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا"، موضحين أن "قوات الاحتلال حولت منازل إلى ثكنات عسكرية".

وأشاروا إلى أن "آليات الاحتلال جرفت عددا من الشوارع، عقب اغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية".