توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب سوريا

توغلت القوات الإسرائيلية بـست آليات عسكرية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية اليوم السبت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فتشت أربعة منازل ونصبت أربعة حواجز".

وكانت القوات الإسرائيلية، قبل نحو أسبوعين، قتلت 13 شخصا وأصابت نحو 25 آخرين في بلدة بيت جن الواقعة على سفوح جبل الشيخ بريف دمشق.

ومنذ سقوط نظام الأسد، تسجل توغلات إسرائيلية شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال أُفرِج عن بعض الموقوفين لاحقاً، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

وتنتشر نقاط عسكرية إسرائيلية في سوريا من قمة جبل الشيخ وصولاً إلى منطقة حوض اليرموك في أقصى الريف الجنوبي المتاخم لمحافظة درعا، ويبلغ عددها ثماني قواعد في القنيطرة وقاعدة واحدة في درعا. بحسب "الإخبارية".