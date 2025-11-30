الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 4 مسلحين خرجوا من نفق في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن قواته التابعة لفرقة غزة قضت على "أربعة مسلحين خرجوا من نفق تحت الأرض في رفح".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن العملية تمت "بتوجيه من سلاح الجو".

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن "القوات تواصل عملياتها شرق رفح".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه قتل العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك رغم وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه حدد "هويات ستة إرهابيين في مدينة رفح الجنوبية بعد خروجهم من مخبأ تحت الأرض"، وأن سلاح الجو أطلق النار على الرجال، كما اعتقل الجنود ارهابيين اثنين، كانا في أحد المباني.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عشرات الرجال المسلحين تحصنوا في نفق تحت الأرض في منطقة رفح، التي تسيطر عليها إسرائيل، بموجب وقف إطلاق النار. وباءت مفاوضات بشأن مطلبهم بتوفير ممر آمن بالفشل.