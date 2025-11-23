مغارة الذهب في مدينة الحارة السورية.. ما حقيقتها؟

شهدت مدينة الحارة بريف درعا شمالي سوريا، أمس السبت، حالة من الفوضى والتوتر بعد انتشار شائعة عن اكتشاف مغارة تحتوي على الذهب أثناء حفر أحد الأهالي لقبو في منزله.

وأفادت مصادر محلية بأن الأهالي توافدوا بأعداد كبيرة نحو موقع الحفر لمعاينة المكان والتحقق من صحة ما يُشاع، ما أدى إلى ازدحام شديد وتجمعات واسعة، وسُجل سقوط بعض الإصابات نتيجة التدافع.

وفي تصريح رسمي، أكد الدكتور وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين، أن ما ظهر حتى الآن هو مجرد فتحة صغيرة خلال أعمال الحفر، وما زالت طبيعتها مجهولة، ولم تُسجل أي مشاهدة أو دليل على وجود الذهب، وفقا لوكالة سانا السورية الرسمية.

وأضاف أن وحدات الأمن انتشرت في المنطقة لمنع حالات التدافع والحفاظ على سلامة المواطنين، في انتظار وصول فريق مختص من مديرية الآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعة الفتحة بشكل دقيق.

ودعا الزامل السكان إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وحث وسائل الإعلام على تحرّي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، محذّراً من أن استمرار التجمعات قد يعرّض حياة الناس للخطر بسبب التدافع والازدحام.

كما أعلنت الجهات الأمنية فرض حظر تجوال في مدينة الحارة حتى السادسة من صباح اليوم الأحد، مع انتشار مكثف لقوات الأمن لضبط التجمعات الكبيرة وتنظيم الوضع.

يُشار إلى أن حالات مماثلة شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية، حيث انتشرت شائعات عن العثور على الذهب في مناطق مختلفة، قبل أن يتبين لاحقاً أن ما تم اكتشافه هو مواد معدنية تشبه الذهب، مثل معدن "البايرايت" المعروف بـ"الذهب الكاذب".