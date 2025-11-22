مصر تدعو إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي اليوم مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وفق بيان للخارجية.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بغزة.

واستعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتطلع إلى مشاركة المملكة المتحدة في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.