المبعوث الأمريكي يزور بيروت غداً لإجراء محادثات حول وقف لإطلاق النار

قال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن من المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى العاصمة اللبنانية غدا الثلاثاء لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وذلك وسط سعي بيروت إلى إدخال تعديلات على كيفية مراقبة تنفيذ هدنة مقترحة وتفاؤل من جانبها تجاه جهود واشنطن لوقف الحرب.

ومن المتوقع أن تركز زيارة مبعوث البيت الأبيض، التي أشارت عدة مصادر لبنانية إليها لكن لم تؤكدها واشنطن بعد، على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار قدمته الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي. وعادت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة إلى بؤرة التركيز في وقت تكثف فيه إسرائيل هجومها العسكري.

وأسفرت غارات إسرائيلية على منطقتين في بيروت أمس الأحد عن مقتل ستة أشخاص بينهم مسؤول كبير في حزب الله. واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق وسط العاصمة للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وتقول القوى العالمية إن أي وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حربا بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

وينص القرار على أن ينقل حزب الله الأسلحة والمقاتلين إلى شمال نهر الليطاني على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وتعرض حزب الله لضربات قوية منذ أن صعّدت إسرائيل هجومها على الجماعة في أواخر سبتمبر أيلول، مما أسفر عن مقتل أمينها العام حسن نصر الله وقصف لبنان بغارات جوية.

وواصلت الجماعة إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل، حيث دوَت صفارات الإنذار مجددا اليوم الاثنين.

وقال المسؤول إن حزب الله قدم إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ملاحظات بشأن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار من غير المرجح أن تعرقل تطبيق الهدنة.

وعارض لبنان مقترحا يتعلق بتوسيع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل ألمانيا أو بريطانيا.

وقال المسؤول "في حالة اكتشاف منشأة لحزب الله على سبيل المثال، من الذي سيفككها؟"، مضيفا أن "الجانب اللبناني يريد أن يتعامل الجيش (اللبناني) مع هذا الأمر". واشتكت إسرائيل مرارا من أن القرار 1701 لم يُنفذ بصورة صحيحة، مشيرة إلى وجود مقاتلي حزب الله وأسلحته على طول الحدود. ويقول لبنان إن إسرائيل انتهكت القرار بالتحليق على نحو منتظم في المجال الجوي اللبناني.

وذكر بري، الذي وافقت جماعة حزب الله على توليه التفاوض، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط يوم الجمعة أن المناقشات جارية حول "آلية بديلة مقترحة (للمراقبة)". وقال "لن نوافق عليها"، مضيفا أن هناك "آلية واضحة قائمة" يمكن تفعيلها، في إشارة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال إن المقترح لم يتضمن حرية لإسرائيل في التصرف إذا انتهك حزب الله أي اتفاق، وهو مطلب إسرائيلي رفضه لبنان. * مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله قال النائب اللبناني قاسم هاشم، عضو كتلة بري البرلمانية، لموقع صوت لبنان الإخباري اليوم الاثنين إن الأجواء إيجابية لكنه أشار إلى أن إسرائيل تجبر لبنان على دراسة المقترح "تحت النيران".

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على مدى الأسبوع الماضي بصورة يومية، مستهدفة الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية حيث يتواجد حزب الله بكثافة، كما وسعت الغارات إلى وسط بيروت يوم الأحد، عندما قتلت محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية بالجماعة.