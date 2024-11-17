القبض على 3 مشتبه بهم بسبب إطلاق قنابل مضيئة على مقر نتانياهو

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بسبب إطلاق قنابل مضيئة على مقر إقامة رئيس وزراء بنيامين نتانياهو، في بلدة قيساريا، مساء أمس السبت، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الأحد.

ويحقق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي(الشاباك) مع المشتبه بهم الثلاثة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن مجهولين أطلقوا قنبلتين مضيئتين على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إن القنبلتين سقطتا في ساحة المنزل في قيساريا، وهي بلدة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الشرطة التي وصفت الحادث بالخطير، أن نتانياهو وعائلته كانوا خارج المنزل ولم تحدث أي أضرار.

وأعرب العديد من السياسيين عن استيائهم، ومن بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك علاقة بين الحادث والمظاهرات التي دعت إلى إبرام اتفاق بشأن الرهائن والتي اجتاحت البلاد مجددا في المساء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعدم وجود تجمعات في قيساريا.