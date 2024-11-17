إسرائيل تمارس ضغوطاً على دول مجموعة العشرين قبل قمة ريو دي جانيرو

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مسودة الإعلان الختامي المزمع لقمة مجموعة العشرين المقبلة في البرازيل التي تتناول الصراع في قطاع غزة، ووصفها بأنها "غير متوازنة ومنحازة".

وقال ساعر في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه اتصل هاتفيا بالعديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين مطلع الأسبوع وأعرب عن استيائه من المسودة قبل الاجتماع الذي يستمر يومين بدءا من يوم غد الاثنين.

وقال ساعر: "في ضوء ما وصلنا من معلومات بشأن مسودة موجز البيان الذي سيصدر عن الاجتماع فإنه غير متوازن ومنحاز ضد إسرائيل".

وأضاف: "في مناقشاتي مع نظرائي، ذكرت أنه ينبغي أن يتضمن البيان الموجز الذي يتناول الصراع في منطقتنا، الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزهم مسلحو حماس لأكثر من 400 يوم في ظل ظروف مروعة، وإدانة كل من حماس وحزب الله".