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الشرق الأوسط

إطلاق قنبلتين ضوئيتين على حديقة منزل نتنياهو

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رويترز

 قالت الشرطة الإسرائيلية إن قنبلتين ضوئيتين أطلقتا صوب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا بشمال إسرائيل أمس السبت، وسقطتا في الحديقة. وأضافت في بيان أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا موجودين.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس في وقت مبكر اليوم الأحد إن الواقعة تجاوزت "كل الخطوط الحمراء".

وأضاف "من غير المعقول أن يكون رئيس وزراء إسرائيل، الذي تحاول إيران ووكلاؤها اغتياله، عرضة لنفس التهديدات من الداخل".

ودعا كاتس الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذا الأمر. وندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بالحادث في منشور على منصة إكس قائلا إن التحقيق جار.

وكتب وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير على إكس أن "التحريض ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجاوز كل الحدود. إلقاء قنبلة ضوئية على منزله هو تجاوز لخط أحمر آخر".