انطلاق انتخابات 58 مجلساً بلدياً في ليبيا

انطلقت صباح اليوم السبت انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وتشمل 58 بلدية مختلفة، و352 مركزا انتخابياً، و777 محطة اقتراع.

وبحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من المتوقع أن يتوجه أكثر من 186 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع، وهم مجموع المسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية.

وبدأت عملية الاقتراع الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتستمر حتى السادسة مساء، في عملية انتخابية تعقد كل أربع سنوات في كل بلدية بنظامي القائمة والأفراد.

ودعت مفوضية الانتخابات، في بيان صحفي، كل المسجلين إلى "تحمّل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار مَن يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم".

كما دعت المنظمات التي اعتُمدت لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى "ضرورة التقيد بالنظم التي وُضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيماً لسير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل أثناء تنفيذ عملية الاقتراع".

وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري، خلال حضورها الإعلان عن انطلاق الانتخابات البلدية، إن "الانتخابات الشاملة والشفافة والموثوقة وسيلة لتعزيز العقد الاجتماعي بين مؤسسات الدولة والشعب. وهي دليل على أن إجراء الانتخابات أمر ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة".

وحثت خوري جميع الناخبين المسجلين، بمن فيهم النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمـكونـات الـثقافـية فـي البلديات المستهدفة عـلى المشاركة بفعالية في هذه الممارسة الديمقراطية.