ليبيا.. مصرع 4 مهاجرين غرقاً وإنقاذ 91 بينهم مصريون وسودانيون

لقي أربعة مهاجرين غير قانونيين مصرعهم غرقا قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، فيما تم إنقاذ 91 آخرين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي - فرع الخمس، في منشور على صفحتها منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مساء السبت، إنها "تلقت ليلة الخميس الماضي بلاغًا بشأن وجود قاربين يحملان مهاجرين غير نظاميين، وقد انقلبا بالقرب من شاطئ الخمس، وتبيّن أن القارب الأول كان على متنه 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلاديشية، وقد فارق أربعة منهم الحياة".

وأوضحت الجمعية أن القارب الثاني كان يحمل 69 مهاجرا، بينهم اثنان من الجنسية المصرية، والباقي من الجنسية السودانية ، بينهم ثمانية أطفال.

وبحسب الجمعية، فقد قام فريق الطوارئ التابع لها، بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، بالتعامل مع حالات المهاجرين وفق الإجراءات المتبعة، كما تم انتشال الجثث وتسليمها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق تعليمات النيابة العامة في الخمس.

وتُعد مدينة الخمس الساحلية (120 كلم شرق طرابلس) أحد أبرز مواقع تهريب المهاجرين في الغرب الليبي، إلى جانب مدن أخرى أشهرها: الزاوية، وصبراتة، وزوارة، التي تقع تباعًا إلى الغرب من طرابلس.

ومنذ اندلاع الأحداث الأمنية في ليبيا عام 2011، نشطت شبكات هجرة محلية ودولية، مستغلة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور، في تهريب مهاجرين أفارقة وآسيويين من بلدانهم إلى ليبيا، ومنها بحرًا نحو السواحل الأوروبية.