سوريا تنفي وقوع انفجار المزة بسبب خلل أثناء تدريب عسكري

نفى مصدر أمني سوري" لشبكة "الإخبارية" صحة ما تتداوله بعض المنصات حول وقوع خلل أثناء تدريبات الجيش أدى للانفجار في حي المزة بدمشق.

وشهد حي المزة في دمشق مساء الجمعة انفجارًا داخل شقة في الطابق الثالث من مبنى يقع بالقرب من سوبر ماركت "فادي" في منطقة عين الكروم، بحسب موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجمًا عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة لزرع عبوة ناسفة داخل الشقة، وتتواصل التحقيقات في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصًا معينًا أم أنه جاء في إطار عملية أخرى، بحسب موقع "آي 24"الإسرائيلي.

وفتحت وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان تحقيقا حول إطلاق صاروخين من نوع "كاتيوشا" باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن "الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة ولا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن".

وقالت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إن "الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة وتم نقلها لأحد مشافي دمشق".

وقال سكان في العاصمة دمشق لـ (د ب أ) إن "ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق وان جزءا من مبنى انهار في حي المزة وفرضت القوات الأمنية طوقا امنيا حول المنطقة".