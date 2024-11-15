الجيش الاسرائيلي يشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية

شن الجيش الإسرائيلي هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية صباح اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان الجيش الاسرائيلي قد حذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية، من هجمات وشيكة، ووجه لهم إنذارات بالإخلاء.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ثم أطلق الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر عملية برية جنوب لبنان، ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص وتدمير هائل للبنية التحتية ونزوح هائل للسكان .