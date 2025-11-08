سوريا.. مقتل 647 مدنياً نتيجة انفجار مخلفات الحرب منذ سقوط النظام

قتل 647 مدنياً سورياً نتيجة انفجار مخلفات الحرب منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى اليوم السبت وفق تقرير حقوقي سوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير اليوم، إن من بين القتلى 185 طفلاً و42 سيدة، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى موزعة على مناطق سيطرة الحكومة السورية، و(قسد)، وفصائل الجيش الوطني.

ووفق المرصد، تعكس هذه الحصيلة استمرار تأثير النزاع على المدنيين رغم انتهاء العمليات العسكرية الكبرى، مما يشكل خطرًا يوميًا بشكل يهدد النسيج الاجتماعي والأمن الإنساني في البلاد.

ودعا المرصد إلى تنفيذ برامج إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المدنيين، إلى جانب جهود توعية المجتمع المحلي حول مخاطر هذه المواد، مشيرا إلى أن السنوات السابقة خلفت مخزونًا هائلًا من الأجسام والذخائر غير المنفجرة، والتي تشكل تهديدا مستمرا لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، الذين كانوا الأكثر تضررًا من هذه الحوادث.