إسرائيل تواصل عمليات النسف والقصف المدفعي في غزة

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مناطق شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما لم تتوقف عمليات النسف بعدة مناطق بالقطاع، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم السبت أن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء القصف وسط تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شهدت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس، عمليات نسف ضخمة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك، فيما دخل وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.