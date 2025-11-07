وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أوامر بتدمير جميع الأنفاق في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه أصدر أوامر إلى الجيش بتدمير ومحو جميع أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، "حتى آخر نفق".

وقال كاتس في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "إذا لم تكن هناك أنفاق، فلن تكون هناك حماس"، حسبما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية."

كان كاتس قد صرح في الشهر الماضي أن عملية "تجريد غزة من السلاح" لا تقتصر على نزع السلاح من الفصائل، بل تشمل أيضاً "القضاء الكامل على شبكة أنفاق حماس"، مشيراً إلى أنه وجّه الجيش لوضع هذا الملف كأولوية مركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأفادت تقديرات الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي بأن هناك عناصر من حركة حماس لا تزال متحصنة في أنفاق تابعة للحركة في

الجانب الشرقي من الخط الأصفر - أي ما يمثل 53% من قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.