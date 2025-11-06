أمريكا تتأهب لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق

قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في أن يتسنى تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

تمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط بشار الأسد العام الماضي.

والقاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.

وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية.