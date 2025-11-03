اعتقال المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة بعد فيديو "المعتقل الفلسطيني"

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين أنه تم اعتقال المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة الميجور جنرال "يفعات تومر يروشالمي" على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على معتقل فلسطيني.

ويشتبه في أن تومر-يروشالمي، التي استقالت يوم الجمعة، عرقلت تحقيقاً للشرطة في التسريب. وبحسب ما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن إعادة إرسال الفيديو، قائلة إنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال المدعية العامة العسكرية السابقة لاستجوابها بشأن شبهات مماثلة.

وورد أن الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، يظهر جنودا يعتدون على مسلح من حماس محتجز في منشأة سدي تيمان للاحتجاز العسكري في جنوب إسرائيل.

وذكرت التقارير أن الضرب المزعوم غير واضح بشكل كامل حيث شكل الجنود جدارا بدروعهم حول المعتقل. وقد نقل الرجل لاحقا إلى المستشفى، وفقا للتقارير.

وبدأت الشرطة تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد من مكتب المدعي العسكري متورطين في نشر الفيديو.

وتم توجيه الاتهام إلى خمسة جنود احتياط بخصوص الحادث.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفا إياه بأنه "ربما يكون أخطر هجوم علاقات عامة تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها"، وأعلن عن إجراء تحقيق مستقل.