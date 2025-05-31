مصر ترفع درجة التأهب الصحي بسبب تقلبات جوية غير مسبوقة بالإسكندرية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، اليوم السبت، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، مع تعزيزها بفرق طبية إضافية لمواجهة أي طارئ، مشددًا على توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بعدم ورود أي بلاغات عن وفيات او إصابات ناجمة عن الأحوال الجوية حتى لحظة إصدار هذا البيان، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات الجهات المعنية.

وأشار المتحدث إلى تأهب سيارات الإسعاف، على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلاً عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى.

وأشاد الوزير بـ "تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والطواقم الطبية"، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم إصدار تحديثات دورية، في حال الاحتياج اليها.

بدورها، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.

كما وجّهت فريق التدخل السريع بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن الهلال الأحمر المصري قام بالدفع بفرق التعامل مع السيول في محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات، جراء موجة طقس غير مستقرة وهطول أمطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان محافظ الاسكندرية أحمد خالد حسن سعيد وجه الهيئة العامة للنقل العام بتكثيف تواجد الأتوبيسات في مختلف المناطق لتسهيل انتقال الطلاب لأداء الامتحانات.

يأتي ذلك بعد قرار المحافظ تأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة حرصاً على سلامة الطلاب وتوفير الوقت الكافي للأجهزة التنفيذية للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركات الصرف الصحي والنظافة لرفع مياه الأمطار من محيط المدارس وتكثيف أعمال النظافة استعداداً لبدء الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.