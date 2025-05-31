مقتل 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

قتل 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ فجر يوم السبت

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، بـ "استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، في قصف على مجموعة من المواطنين في جورة اللوت وسط خان يونس جنوبي القطاع".

وذكرت أن "مواطنا وزوجته وأطفاله ارتقوا، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم الليلة قرب جامع عمر في أرض الشنطي بمدينة غزة"، مشيرة إلى "انتشال جثماني شهيدين إثر قصف سابق في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس".

ولفتت إلى "انتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس"، مشيرة إلى إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وأوضحت أن "جيش الاحتلال نفذ عملية نسف جديدة لمبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس"، كاشفة عن "انتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا في شمال القطاع ".