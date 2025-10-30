الرئيس اللبناني يدعو الجيش إلى التصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس الجيش إلى التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية اليوم، "طلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش اللبناني لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين".

وطبقا للبيان، "اطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل في بلدة بليدا واستشهاد أحد العاملين في البلدية، إبراهيم سلامة، خلال قيامه بواجبه المهني".

واعتبر الرئيس عون أن "هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام قال في تغريدة على منصة إكس، إن "التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها".

وشجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في بيان، "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا ابراهيم سلامة، بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية أثناء تأديته لواجبه مما أدى إلى استشهاده"، معتبراً أن "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان".

وشدّد الحجار على "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة"، مؤكّداً "وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة".

وكانت قوة إسرائيلية توغّلت بعد منتصف الليلة الماضية في بلدة بليدا في جنوب لبنان واقتحمت مبنى بلدية البلدة وقتلت موظفاً كان يبيت في المبنى. كما نفّذت قوة إسرائيلية تفجيراً فجر اليوم في النادي الحسيني في بلدة العديسة في جنوب لبنان.