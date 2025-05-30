مقتل 11 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

قتل 11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف وإطلاق رصاص من الجيش الإسرائيلي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بمقتل 7 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في جباليا النزلة شمالي القطاع.

وأضافت، أن ثلاثة فلسطينيين آخرين قتلوا جراء قصف الجيش الإسرائيلي خيمتين تؤويان نازحين غرب خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

وأشارت إلى مقتل فلسطيني إصابة آخرين برصاص الجيش في شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما نسف الجيش الإسرائيلي منازل سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي بلدة القرارة شمال خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر، الليلة الماضية، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في جباليا البلد والعطاطرة في محافظة شمال غزة، وبأحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة.

ويوم أمس الخميس، قتل 70 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته عدة مناطق من القطاع.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الجيش إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود. وبات نحو 5ر1 مليون مواطن من أصل حوالي 4ر2 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبحسب وكالة وفا، يرتكب الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود .