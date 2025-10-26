متظاهرون في إسرائيل يطالبون بإعادة رفات 13 رهينة

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في إسرائيل في وقت متأخر من يوم أمس السبت للمطالبة بإعادة رفات 13 رهينة لا تزال جثامينهم في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة هآرتس أن المتظاهرين في تل أبيب وحيفا والقدس وأماكن أخرى احتجوا أيضا على الحكومة الدينية اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأقيم أكبر تجمع في المساء في وسط مدينة تل أبيب الساحلية.

وقال منظمو المظاهرة، وهم منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، إن عشرات الآلاف شاركوا فيها.

ووفقا للمجموعة، أكدت عنات أنجريست، والدة الجندي الذي تم الإفراج عنه مؤخرا ماتان أنجريست، قائلة "لن نرتاح حتى يعود الجميع، وصولا إلى آخر رهينة".

يشار إلى أن حركة حماس الفلسطينية سلمت حتى الآن رفات 15 رهينة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفقا لصحيفة هآرتس، تحدث المتظاهرون في التجمعات في جميع أنحاء البلاد أيضا للمطالبة بإجراء تحقيق حكومي في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق كهذه. ويتهم النقاد نتنياهو وائتلافه الحكومي اليميني بعدم تحمل مسؤولية الإخفاقات السياسية والعسكرية خلال هجوم حماس.

ووفقا لاستطلاع رأي حديث، يطالب 52% من الإسرائيليين بألا يترشح نتنياهو مرة أخرى في الانتخابات القادمة، بينما يعتقد 41% أنه يجب أن يكون قادرا على ذلك.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الضغط على حماس لتسليم رفات الرهائن المتوفين المتبقين بسرعة.

وكتب على منصته "تروث سوشيال": "سيتعين على حماس أن تبدأ بإعادة رفات الرهائن المتوفين، بمن فيهم أمريكيان، بسرعة، وإلا فإن الدول الأخرى المشاركة في هذا السلام العظيم ستتخذ إجراءات".

وأضاف أنه بينما يصعب الوصول إلى بعض الجثث، يمكن إعادة البعض الآخر على الفور، لكن حماس لم تفعل ذلك. وقال ترامب: "ربما يتعلق الأمر بنزع سلاحهم"، دون تقديم تفاصيل.

وشدد على أن وعده بأن يتم التعامل مع الطرفين بإنصاف لا ينطبق إلا إذا أوفت حماس بالتزاماتها. وقال: "دعونا نرى ما سيفعلونه خلال الـ 48 ساعة القادمة. أنا أراقب هذا عن كثب".