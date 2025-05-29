آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، أمس الأربعاء، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس، وذلك تزامنا مع مرور600 يوم على أسرهم.

وتجمعت الحشود في "ساحة الرهائن" وسط المدينة للفت الانتباه إلى مصير الرهائن.

وقالت والدة الرهينة ألون أوهل في كلمة ألقتها: "الليلة نعد 600 يوم بدونكم، وأنتم تعدون الثواني... ما يقارب 52 مليون ثانية".

وروى رهائن محررون روايات عن تجربتهم في الأسر. وقال يائير هورن، الذي أُفرج عنه في فبراير: في الأنفاق، لا تعرف إن كان أحد المسلحين سيستيقظ في الصباح ويطلق عليك النار، أو إن كان صاروخ سيفجر النفق الذي تنام فيه. ولا يزال شقيقه إيتان محتجزا في غزة.

وقبيل المظاهرة، اندلعت مشاهد فوضوية بين المحتجين والشرطة، ووفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تم توقيف نحو 20 شخصا بعد أن اقتحموا مقر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأغلقوا شوارع قريبة.

ولا يزال هناك 58 رهينة في غزة، معظمهم ليسوا على قيد الحياة.