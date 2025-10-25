طائرات استطلاع أمريكية مسيرة تراقب وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي يقوم بتسيير طائرات مسيرة فوق قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقالت الصحيفة إن مهمة المراقبة تشير إلى أن الإدارة تريد معرفة ما يحدث في القطاع على نحو مستقل عن إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن طائرات الاستطلاع المسيرة تساعد مهمة مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي الإسرائيلي الذي تم إنشاؤه حديثا في جنوب إسرائيل، وأن الطائرات المسيرة تراقب التطورات على الأرض في غزة بموافقة إسرائيل.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد زار أمس الجمعة مركز التنسيق في إسرائيل المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال روبيو إنه يجب أن يصمد وقف إطلاق النار، ويجب أن يحصل سكان المنطقة الساحلية على المساعدات الإنسانية.

كان قد تم تطبيق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والإفراج عن رهائن أحياء وسجناء فلسطينيين وتبادل جثث بين الطرفين بموجب خطة الرئيس الأمريكي ترامب في العاشر من الشهر الجاري.