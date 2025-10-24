غارة إسرائيلية تستهدف شرق بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بعد ظهر اليوم الجمعة استهدفت حي كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ قرب منزل مدمّر في حي كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل، من دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقُتل شخصان وأُصيب اثنان آخران في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة، استهدفت سيارة على طريق بلدة تول في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن" غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة تول قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطنين اثنين بجروح".

كانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت بعد ظهر اليوم الجمعة سيارة في جنوب لبنان.

ونفذت الطائرة غارة بصاروخ موجه، استهدفت خلالها السيارة طريق بلدة تول في جنوبي لبنان، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفقا لما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت صباح اليوم الجمعة حفارة في مدينة الخيام جنوب البلاد، ما أسفر عن اندلاع حريق في الحفارة.

ويذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن غارات شبه يومية في جنوب لبنان، كما أنها لا تزال متواجدة في خمس نقاط حدودية داخل الأراضي اللبنانية.