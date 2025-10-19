الجيش الإسرائيلي يبدأ بترسيم حدود "الخط الأصفر" في غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي بترسيم ما يسمى بالخط الأصفر، الذي انسحبت إليه القوات بموجب شروط وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة بعلامات مادية.

وتظهر صورة من غزة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم كتلا خرسانية مطلية باللون الأصفر وعلامات معدنية صفراء سيتم تثبيتها عليها، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أمر أمس الأول الجمعة بوضع العلامات المادية بحيث تكون حدود سيطرة الجيش في القطاع مرئية بوضوح.

وأضاف أن هذه العلامات ستكون بمثابة تحذير "لعناصر حماس وسكان غزة بأن أي انتهاك أو محاولة لعبور الخط سيتم الرد عليها بالنيران".