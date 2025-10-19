انطلاق 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة

انطلقت 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة، اليوم الأحد في مسعى عاجل لإنعاش جهود الإغاثة والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم بـ "استئناف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد دخولها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدًا لعبورها، وذلك بعد خضوعها للآلية المتبعة للتدقيق والمتابعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنَّ هذه القافلة المكونة من 200 شاحنة، تضم نحو أربعة آلاف طن من المساعدات المتنوعة بين المواد الغذائية، والأدوية، والخيام.