"القوة الدولية لاستقرار غزة".. بداية متواضعة بـ 3 جنود ألمان فقط وبدون أسلحة

في إطار مراقبة عملية السلام في غزة، أعلنت وزارة الدفاع في برلين أن الجيش الألماني سوف يرسل ثلاثة جنود إلى جنوب إسرائيل.

وذكرت الوزارة أنه سيُجرى خلال الأسبوع المقبل إرسال ضابطين من هيئة الأركان، بالإضافة إلى برجيدير جنرال في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الجنود الثلاثة سيعملون جميعا بزيهم العسكري ولكن دون أسلحة، وذلك داخل مركز التنسيق المدني-العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن المركز هو وحدة عسكرية قيد الإنشاء، وسوف يتمركز في جنوب إسرائيل بالقرب من قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الدفاع الألمانية، تشمل مهمة المركز مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإزالة مخلفات الحرب، وتنسيق المساعدات الإنسانية.

وبحسب الوزارة، يتولى المركز تنسيق دمج وتدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوة الدولية المقترحة لاستقرار الأوضاع في قطاع غزة (القوة الدولية للاستقرار، والتي نصت عليها خطة السلام المكونة من 20 بندا، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لمستشار أمريكي رفيع المستوى، أبدت دول عدة - من بينها إندونيسيا - استعدادها للمشاركة في هذه القوة.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن الوحدة بدأت عملها بالفعل، وأن إرسال جنود ألمان إليها لا يحتاج إلى تفويض خاص من البرلمان، نظرا لعدم مشاركتهم في أي عمليات قتالية مباشرة. وأضافت الوزارة في بيان: "شركاؤنا أيضا تعهدوا بالمشاركة في مركز التنسيق."