فاينانشال تايمز: محادثات بين السعودية وأمريكا بشأن اتفاقية دفاعية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية تناقش اتفاقية دفاعية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تأمل المملكة في التوصل إلى اتفاق عندما يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض الشهر المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إن هناك "مناقشات حول إبرام شيء ما عندما يأتي ولي العهد، لكن التفاصيل لا تزال قيد البحث".

وقالت الصحيفة إن الاتفاق محل المناقشات يشبه الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وقطر ونص على التعامل مع أي هجوم مسلح على قطر باعتباره تهديدا للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لفاينانشيال تايمز إن التعاون الدفاعي مع المملكة "حجر الأساس القوي لاستراتيجيتنا الإقليمية"، لكنها أحجمت عن التعليق على تفاصيل الاتفاق المحتمل.