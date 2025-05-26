الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء معظم مناطق جنوب غزة استعداداً "لهجوم غير مسبوق"

دعا الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة إلى مغادرة معظم المناطق في جنوب القطاع، في الوقت الذي يستعد فيه لشن "هجوم غير مسبوق"، وذلك وفقا لأمر إخلاء تم نشره باللغة العربية.

ووفقا لخريطة نشرها الجيش الإسرائيلي، تشمل أوامر الإخلاء مدينتي رفح وخان يونس الكبيرتين، بالإضافة إلى جميع المناطق الأخرى في جنوب قطاع غزة، باستثناء منطقة المواصي.

وقد طالب الجيش الإسرائيلي سكان غزة بالتوجه نحو منطقة المواصي في جنوب غرب غزة، والتي تم تصنيفها كمنطقة إنسانية خلال الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي "إن المسلحين استمروا في إطلاق الصواريخ من المناطق التي شملها أمر الإخلاء"، وذلك بعد أن أفيد بشن قصف من جنوب الأراضي الفلسطينية صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لشهود عيان، استجاب العديد من الأشخاص لمطالبات الإخلاء.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في السابع عشر من الشهر الجاري عن إطلاق عملية عسكرية جديدة كبيرة في قطاع غزة.

وأضاف "هذا جزء من الاستعدادات لتوسيع العمليات وتحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في غزة عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وتشريد معظم السكان منذ أكتوبر 2023.

ودعت منظمات حقوقية إلى تدخل دولي عاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين، محذرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة.